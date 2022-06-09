Ексомбудсмен Денісова: З даними про зґвалтування окупантами до правоохоронців мають звертатися психологи

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Колишня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова пояснила, яку саме інформацію передавала до правоохоронних органів від жертв зґвалтування російськими військовими.

Про це вона розповіла в інтервʼю «Бабелю».

Раніше генеральний прокурор Ірина Венедіктова в коментарі «Бабелю» заявляла, що Денісова не передавала їй матеріали щодо зґвалтувань, про які писала в соціальних мережах. Ексомбудсмен пояснила, що передавала тільки ті матеріали, коли громадяни зверталися до уповноваженого.

«Можливості передати інформацію, яку я отримувала від психологів, не було. Психологи-консультанти лінії ЮНІСЕФ самостійно звернулися до правоохоронних органів. Тому що це вони повинні звернутися. Потрібно запитати у правоохоронних органів, чи зверталися вони», — підкреслила Денісова.