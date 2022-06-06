Зеленський відкинув ідею експорту українського врожаю через білорусь
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- Анна Холоднова
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Pixabay
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не розглядає варіант експорту врожаю залізницею через білорусь.
Про це він сказав під час сьогоднішньої зустрічі із журналістами.
«Щодо білорусі: ця інформація відкрита. Нам пропонували їхати через білорусь залізницею. Ми навіть розуміємо, який обсяг. Але ми розуміємо, для чого нам це пропонували. Ми поки що не готові йти за цим форматом і допомагати нашим «дружнім» сусідам», — сказав президент.
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