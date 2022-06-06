У Казахстані на референдумі підтримали поправки до Конституції — усунуть Назарбаєва та посилять роль парламенту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
У Казахстані 5 червня відбувся референдум за зміни до Конституції. За даними ЦВК, понад 77% казахстанців проголосували за поправки до головного закону країни.
Про це пише Интерфакс.
«За позитивне вирішення питання, винесеного на референдум, проголосували 77,18% виборців, за негативне рішення — 18,66%», — сказав очільник ЦВК Нурлан Абдиров на брифінгу.
Явка на референдумів становила понад 68% — це означає, що участь у голосуванні взяли близько 11 мільйонів казахстанців.
Що змінює референдум?
На референдум у Казахстані президент Касим-Жомарт Токаєв виніс одне питання — чи підтримують громадяни запропоновані зміни до Конституції. Ці зміни передбачають внесення 56 поправок до майже третини різних статей Конституції. Токаєв пояснював, що Конституція змінюється у відповідь на масові січневі протести в країні, на яких висували і багато політичних вимог.
Поправки передбачають, що з Конституції повністю заберуть згадки про першого президента Нурсултана Назарбаєва як засновника незалежного Казахстану, а також про його особливий статус. Крім цього, президенту країни забороняється бути членом політичних партій, він має бути рівновіддаленим від усіх політичних рухів у Казахстані, а його найближчі родичі не можуть обіймати найвищі державні посади.
Крім цього, передбачається і реформа парламенту, зокрема перехід до змішаної виборчої системи. 70% парламенту обиратимуть за пропорційною системою, а 30% — за мажоритарною. До парламенту зможуть балотуватися і безпартійні громадяни. Це зумовить перехід Казахстану від суперпрезидентської республіки до президентської із сильним парламентом.
Також у країні відновлять роботу Конституційного суду, запровадять посаду уповноваженого з прав людини і на законодавчому рівні заборонять смертну кару.
- У Казахстані 2 січня розпочалися масштабні протести проти підвищення вартості палива, але вже через день вони переросли у повстання проти режиму. Спочатку в питанні палива влада пішла на поступки, але вже 5 січня президент назвав протестувальників «терористами» і покликав на допомогу війська країн ОДКБ. У містах силовики та військові активно застосовували проти людей бойову зброю.
- 9 січня влада Казахстану заявила, що в усіх регіонах країни «ситуація стабілізувалася і перебуває під контролем». Війська ОДКБ почали виходити з країни. За даними Генпрокуратури, під час протестів загинули 225 людей, зокрема 19 правоохоронців і військових.