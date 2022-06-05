Північна Корея запустила неподалік свого узбережжя вісім балістичних ракет

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Північна Корея запустила вісім балістичних ракет малої дальності. Про це повідомив Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї, пише CNN.

Запуск відбувся в неділю, 5 червня. За даними Обʼєднаного комітету начальників штабів, ракети запустили з району Сунан, неподалік столиці Північної Кореї Пхеньяну, у води на схід від Корейського півострова між 9:08 і 9:43 за місцевим часом.

Глава національної безпеки Південної Кореї Кім Сон Хан проведе засідання постійного комітету Ради національної безпеки для обговорення запуску.

Цей запуск — 17-й запуск Північною Кореєю цього року. Останній, 25 травня, відбувся саме в той момент, коли президент США Джо Байден завершив свою поїздку до Азії та повертався назад до Сполучених Штатів. Запуск також був через день після того, як військово-морські сили Південної Кореї та США завершили триденні спільні навчання у водах біля японського острова Окінава.