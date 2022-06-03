За час війни до Православної церкви України з УПЦ МП перейшли близько 600 громад
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Палінчак Михайло / УНІАН
Предстоятель Православної церкви України Епіфаній заявив у ефірі телемарафону, що за час війни до ПЦУ з Української православної церкви московського патріархату перейшли близько 600 громад.
«З часу Обʼєднавчого собору та отримання Томосу на сьогодні вже понад тисячу громад, а протягом трьох останніх місяців до Православної церкви України з московського патріархату приєдналося близько 600 нових громад», — сказав предстоятель.
Він додав, що до ПЦУ приєднуються майже щодня, і закликав УПЦ МП до діалогу задля створення справді єдиної православної церкви в Україні.
Раніше Епіфаній казав, що половина ченців Києво-Печерської лаври готові перейти до ПЦУ.
- З початком вторгнення військ росії деякі представники УПЦ МП почали співпрацювати з окупантами і надавати їм допомогу.
- 30 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про заборону московського патріархату (МП) на території України. У деяких містах заборонили московський патріархат на місцевому рівні.
- У травні УПЦ МП поклала провину за напад росії на Петра Порошенка та Православну церкву України, а в кінці травня Собор УПЦ МП визнав повну самостійність Української православної церкви від російської та засудив війну в Україні.