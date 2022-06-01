Reuters: США планують продати Україні ударні безпілотники MQ-1C Gray Eagle

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США планують продати Україні чотири ударні безпілотники MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу «повітря — земля» Hellfire.

Про це пише Reuters з посиланням на близькі до цього питання джерела.

Продаж цих безпілотників ще має розглянути Конгрес. Адміністрація президента Джо Байдена має намір повідомити Конгрес про можливий продаж MQ-1C Україні найближчими днями, після чого очікується публічна заява.

Для України продаж MQ-1C матиме велике значення, оскільки ці безпілотники виводять оборону країни на новий рівень. MQ-1C — це передова американська система, яка здатна завдавати численних глибоких ударів по цілях і перебувати у повітрі понад 30 годин. Grey Eagle можуть нести вісім ракет Hellfire і в рази більші за вже знайомі Bayraktar-TB2.