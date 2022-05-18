Фінляндія і Швеція подали заявки на вступ до НАТО

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Фінляндія та Швеція офіційно подали заявки на вступ до НАТО у штаб-квартирі Альянсу у Брюсселі.

Про це повідомляє пресслужба НАТО у Twitter.

Посол Фінляндії при НАТО Клаус Корхонен та посол Швеції Аксель Вернгоф передали заявки генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу. Ці документи має погодити кожен з 30 членів Північноатлантичного альянсу.