Чехія теж визнала дії росії в Україні геноцидом
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Андрій Бойко / «Бабель»
Чеський Сенат щойно визнав злочини, які російська армія вчиняє в Україні, геноцидом українського народу. Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебейніс.
Відповідну постанову Сенат ухвалив у середу, 11 травня. У ній йдеться, що етнічно мотивовані злочини проти людяності, такі як масові страти, тортури, зґвалтування чи насильницька депортація дітей з України, які систематично вчиняє росія, є проявами геноциду.
У постанові також міститься підтримка подальшого надання Чехією зброї Україні та отримання Україною статусу кандидата на членство в ЄС.
- Дії росії в Україні геноцидом вже визнали Естонія, Латвія та Канада. Крім цього, Латвія першою у світі визнала росію державою-терористом.