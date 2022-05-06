Білоруський суд засудив дівчину опозиціонера Протасевича Софію Сапегу до 6 років увʼязнення
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
-
Instagram / sapega_sofia
Гродненський суд у Білорусі засудив до шести років позбавлення волі росіянку Софію Сапегу — дівчину ексголовреда опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
Про це повідомляє «Русская служба BBC».
Дівчину звинувачували в адмініструванні Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», де публікувалися персональні дані держслужбовців.
Справу Софії Сапеги слухали з 28 березня в закритому режимі. За даними слідчого комітету та прокуратури білорусі, Сапегу засудили за сімома статтями Кримінального кодексу. Найважча — розпалювання соціальної ворожнечі, що передбачає до 12 років позбавлення волі.
Крім того, їй закидали організацію злочинів щодо суддів, силовиків і журналістів, збір та розповсюдження персональних даних (зокрема прокурорів та держслужбовців) із заподіянням суттєвої шкоди. Звинувачення на момент передачі справи до суду нарахувало 238 потерпілих.
- Софія Сапега — 23-річна громадянка росії. У дитинстві вона з мамою переїхала до білорусі, де закінчила школу. Згодом вступила до Європейського гуманітарного університету у Вільнюсі. У травні 2021 року вона відпочивала з Протасевичем, який теж переїхав до Литви, у Греції. Літак, на якому вони 23 травня летіли назад у Вільнюс, примусово посадили в Мінську, а їх обох затримали. 25 червня Протасевича та Сапегу перевели під домашній арешт.
- Білоруський провладний Telegram-канал 25 травня опублікував відео з Сапегою, де вона говорить, що є редактором Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», який публікує особисту інформацію про співробітників органів внутрішніх справ.
- У грудні 2021 року Софія Сапега написала прохання про помилування на імʼя самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка.