Білоруський суд засудив дівчину опозиціонера Протасевича Софію Сапегу до 6 років увʼязнення

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Гродненський суд у Білорусі засудив до шести років позбавлення волі росіянку Софію Сапегу — дівчину ексголовреда опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.

Про це повідомляє «Русская служба BBC».

Дівчину звинувачували в адмініструванні Telegram-каналу «Черная книга Беларуси», де публікувалися персональні дані держслужбовців.

Справу Софії Сапеги слухали з 28 березня в закритому режимі. За даними слідчого комітету та прокуратури білорусі, Сапегу засудили за сімома статтями Кримінального кодексу. Найважча — розпалювання соціальної ворожнечі, що передбачає до 12 років позбавлення волі.

Крім того, їй закидали організацію злочинів щодо суддів, силовиків і журналістів, збір та розповсюдження персональних даних (зокрема прокурорів та держслужбовців) із заподіянням суттєвої шкоди. Звинувачення на момент передачі справи до суду нарахувало 238 потерпілих.