Венедіктова закликала можновладців утриматися від коментарів на адресу Шарія, бо це може завадити екстрадиції

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Facebook / Анатолий Шарий

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова закликала можновладців утриматися від зайвих коментарів на адресу проросійського блогера анатолія шарія, оскільки це може ускладнити його екстрадицію з Іспанії.

«Ми з вами не повинні мати жодних сумнівів у тому, що громадянин Шарій з великою ймовірністю скористається законним правом відмовитись від спрощеної процедури видачі до України, тобто від добровільної екстрадиції. Якщо саме так і відбудеться, то Анатолій Шарій за допомогою своїх юридичних радників може вдатися до використання різноманітних тактик захисту, в тому числі спробувати переконати компетентний суд у винятковій політичній підставі притягнення його до кримінальної відповідальності», — написала вона.

Венедіктова пояснила, що після затримання на території іншої держави суд, який прийматиме рішення щодо екстрадиції, може залишити підозрюваного під вартою, випустити під заставу чи, наприклад, наказати залишатися під домашнім арештом.

«Іншими словами, підозрюваний Шарій (як і будь-який інший підозрюваний) буде знаходитися в екстрадиційній процедурі до моменту розгляду по суті. При цьому міра запобіжного заходу — це компетенція іспанського суду», — зазначила Венедіктова.

Вона підкреслила, що будь-які висловлювання представників української влади на адресу фігуранта теоретично можуть вплинути на ухвалення рішення компетентним судом Іспанії. «Дати в руки Шарію додатковий аргумент ми просто не маємо права», — додала генпрокурор.

За приклад Венедіктова навела ситуацію з українським олігархом Дмитром Фірташем, який перебуває на території Австрії вже понад 8 років, де слухається його справа про екстрадицію до США.