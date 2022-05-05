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Іспанський суд відпустив анатолія шарія під підписку про невиїзд.

Цю інформацію виданню El País підтвердили в Національній судовій колегії Іспанії.

Суд не став його заарештовувати, але заборонив йому залишати країну. Також шарій повинен здати паспорти та двічі на місяц зʼявлятися до найближчого суду. Ці запобіжні заходи перестануть діяти впродовж місяця, якщо Київ офіційно не подасть запит про екстрадицію шарія.