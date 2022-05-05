В Іспанії затримали проросійського блогера Анатолія Шарія

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Facebook / Анатолий Шарий

В Іспанії правоохоронці затримали проросійського блогера Анатолія Шарія, якого Служба безпеки України підозрює у державній зраді. Про затримання повідомила СБУ 5 травня.

Шарія затримали 4 травня завдяки співпраці українських правоохоронців з міжнародними. В Україні Шарія підозрюють у державній зраді та порушенні рівноправності людей.

У слідства є докази, підтверджені низкою експертних досліджень, які встановили, що в інтерв’ю та виступах Шарія є факти його підривної діяльності проти України. У СБУ також є підстави вважати, що Шарій діяв на замовлення іноземних структур.