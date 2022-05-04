ЄС надасть Молдові військове обладнання
- Автор:
- Анна Холоднова
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Європейський Союз надасть Молдові військове обладнання.
Про це заявив голова Європейської ради Шарль Мішель під час візиту до Молдови.
«Ми допоможемо Молдові зміцнити її стійкість і впоратися з наслідками поширення російської агресії в Україні. Надавши додаткову військову техніку. А також допомагаючи протистояти дезінформації та протистояти кібератакам», — написав Шарль Мішель у Twitter.
Яке обладнання буде передано, він не уточнив.
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