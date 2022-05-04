У Молдові вирішили поки не продовжувати мирні перемовини з Придністровʼям до кінця війни в Україні

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У Молдові повідомили, що через війну в Україні формат мирних перемовин із невизнаним Придністровʼям не працює. До формату «5+2» входили Молдова, Придністровʼя, росія, Україна та ОБСЄ, а також залучалися США і Євросоюз.

Про це заявив віцепремʼєр Олег Серебрян в ефірі телеканалу TV8.

Він зазначив, що формат перемовин наразі поставлено на паузу.

«Ми не можемо прогнозувати, що буде в майбутньому, у нас гарантовано буде новий геополітичний пейзаж», — підкреслив Серебрян.

Водночас він наголосив, що Кишинів не пропонуватиме нові формати перемовин і чекатиме на завершення війни.