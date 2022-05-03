У Маріуполі росія пішла на штурм заводу «Азовсталь»
- Автор:
- Анна Холоднова
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Російські військові розпочали штурм заводу «Азовсталь» у Маріуполі.
Про це заявив заступник командира полку «Азов» Святослав Паламар [«Калина»] у коментарі «Українській правді».
За його словами, росіяни просто зараз намагаються прорватися на територію заводу. Перед штурмом росіяни бомбили комбінат з авіації.
«Цілу ніч нас бомбили авіабомбами, загинули дві цивільні жінки, а зараз відбувається штурм «Азовсталі», — сказав Святослав Паламар.
- 20 квітня захисники Маріуполя заявили, що готові евакуюватися з міста за підтримки третьої сторони. Того ж дня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова обміняти полонених російських військових на людей із Маріуполя.
- 21 квітня путін наказав російським військам не штурмувати маріупольський завод «Азовсталь», але війська продовжили атаки.
- У ніч проти 28 квітня російські війська завдали по Маріуполю і «Азовсталі» майже 50 авіаударів. Вони скинули велику кількість фосфорних бомб. Крім того, постійно працювала артилерія ворога. Через це в підвалі заводу обвалився шпиталь. Поранені щонайменше 600 людей.
- 30 квітня з території «Азовсталі» передали на евакуацію 20 цивільних, яких дістали з-під завалів, — це жінки та діти. Куди їх відвезли — наразі невідомо. У рф тоді заявили про «евакуацію» 25 людей з території заводу та ще десятка з будинків поруч, але де вони перебувають — теж невідомо.
- 1 травня ООН підтвердила, що евакуація людей з «Азовсталі» проводиться. Зеленський повідомив, що перша група виїхала до Запоріжжя.