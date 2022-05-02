У Вірменії тривають протести — перекриті вулиці, є затримані

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Скриншот / Радіо Свобода

Сьогодні о 8:30 вірменська опозиція розпочала акцію непокори у Єревані. Демонстранти вимагають відставки премʼєра Пашиняна.

Про це повідомляє вірменська служба «Радіо Свобода».

Нині поліція затримує громадян, які перекрили вулицю Хоренаці в Єревані, і намагається відкрити дорогу.

Проспект Маштоца та його перетин з вулицею Пушкіна заблоковані, демонстранти встановлюють сміттєві баки та лавки на перехресті Маштоц-Амірян. Площа Франції закрита з усіх чотирьох сторін.

За словами опозиційного віцеспікера парламенту Ішхана Сагателяна ніч пройшла мирно, зіткнень не було, погодні умови були несприятливими, дощило, але демонстранти ночували на площі Франції.

Вуличні протести опозиції розпочалися два тижні тому після заяв премʼєр-міністра Вірменії Ніколи Пашиняна, що міжнародна спільнота очікує від вірменської сторони зниження планки вимог щодо статусу Нагірного Карабаху. Тепер вірменська опозиція закидає Пашиняну наміри віддати контроль над територією Нагорного Карабаху Азербайджану і вимагає його відставки.