Росіяни страчували українців, які намагалися здатися в полон у Донецькій області. У США є докази

Новини

Стас Козлюк / «Бабель»

США мають достовірні докази того, що росія стратила українців, які намагалися здатися в полон у Донецькій області.

Про це заявила посол США з особливих доручень з питань глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак на засіданні ООН, цитує The Hill.

«Тепер у нас є достовірна інформація про те, що російська військова частина, що діяла на околицях Донецька, не помістила під варту, а стратила українців, які намагалися здатися», ​​— заявила вона, додавши, що такі дії розцінюються як порушення основного принципу законів війни.

Ван Шаак також розповіла, що у США є достовірні повідомлення про страчених цивільних зі зв’язаними руками, про тіла зі слідами тортур і свідчення про сексуальне насильство.