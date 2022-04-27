Після війни Харків перейменує усі топоніми, повʼязані з росією

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Міська рада Харкова після війни перейменує усі топографічні назви, повʼязані з росією.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

«Після нашої перемоги на першій сесії міської ради я запропоную депутатам варіанти перейменувань не тільки Московського району та Московського проспекту. Думаю, що в ситуації розвʼязаної проти нас війни багато назв вулиць, площ, скверів, зупинок громадського транспорту, повʼязаних з рф, повинні зникнути з карти Харкова. У нього і без цих назв залишиться дуже багато шрамів, які ще довго нам нагадуватимуть про те, який сусід знаходиться за нашими східними і північними кордонами», — підкреслив він.

За словами Терехова, найближчим часом на сайті міськради зʼявиться спеціальний розділ, де всі жителі міста зможуть повідомити про те, яку назву варто змінити, і запропонувати свій варіант.