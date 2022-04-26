Розвідка України: росія готує ракетний удар по «ПМР» із жертвами серед цивільних
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Українська розвідка повідомила, що росія готує ракетний удар по «ПМР» із жертвами серед мирного населення.
Жителі невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки» отримують СМС начебто від Збройних сил і спецслужб України, що попереджають про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР» нібито «рівно о 19:00». Імовірно, сьогодні. Ці ж повідомлення активно висвітлюють російські пропагандистські інформаційні ресурси.
У ГУР зазначили, що Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.
- 22 квітня росія заявила про «другу фазу» війни проти України — у планах захопити весь Донбас і південь України до Придністров’я.
- 25 квітня в Тирасполі в будівлі «міністерства держбезпеки» пролунали вибухи, а 26 квітня у «ПМР» підірвали вежу телетранслятора російського радіо. Також повідомляли про вибухи на тираспольському аеродромі.
- Президент Молдови Майя Санду назвала вибухи у Придністров’ї спробою ескалації напруженості, яка вигідна провоєнним силам. Вона сказала, що інциденти пов’язані з протиборчими силами в регіоні.