Розвідка України: росія готує ракетний удар по «ПМР» із жертвами серед цивільних

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Українська розвідка повідомила, що росія готує ракетний удар по «ПМР» із жертвами серед мирного населення.

Жителі невизнаної «Придністровської Молдавської Республіки» отримують СМС начебто від Збройних сил і спецслужб України, що попереджають про «ракетний та артилерійський» удар по території «ПМР» нібито «рівно о 19:00». Імовірно, сьогодні. Ці ж повідомлення активно висвітлюють російські пропагандистські інформаційні ресурси.

У ГУР зазначили, що Україна не має жодного стосунку до цієї та подібних провокацій.