Віцепремʼєр-міністр Верещук спростувала заяву росії про гуманітарний коридор з «Азовсталі» в Маріуполі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Віцепремʼєр-міністр Ірина Верещук спростувала наявність гуманітарного коридору із заводу «Азовсталь» у Маріуполі, про який у понеділок оголосило міноборони рф.
Про це вона написала у своєму Telegram.
«Офіційно та публічно заявляю: про гуманітарні коридори з «Азовсталі» на сьогодні, на жаль, домовленостей немає», — повідомила Верещук.
Вона пояснила, що гуманітарний коридор відкривається за домовленості двох сторін. Коридор, анонсований в односторонньому порядку, не забезпечує безпеку, і тому, власне, і не є гуманітарним коридором.
Верещук повідомила, що Україна звернулася до Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша з проханням виступити ініціатором і гарантом гуманітарного коридору з «Азовсталі» для цивільних осіб. Зокрема, ми просимо, щоб у гуманітарній колоні були присутні представники ООН і Міжнародного Комітету Червоного Хреста.
«Сподіваємося на результативність переговорів Генерального секретаря ООН з російськими представниками», — додала вона.
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