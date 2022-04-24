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В Офісі президента запропонували росії «три маріупольські кроки»

Автор:
Анна Холоднова
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Радик голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував росії три «маріупольські кроки», щоб врятувати людей на «Азовсталі».

«Великдень-2022. Але просто зараз рф без зупинки атакує маріупольську «Азовсталь». Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ «не штурмувати»? — запитав Подоляк.

Він запропонував росії подумати про залишки репутації. Ось три «маріупольські кроки» радника Офісу президента:

21 квітня путін начебто наказав російським військам не штурмувати маріупольський «Азовсталь».

22 квітня поблизу Маріуполя знайшли ще одну братську могилу, яка щотижня збільшується.

23 квітня на пресконференції в метро Володимир Зеленський вчергове наголосив, що в разі знищення росією українських військових, які захищають Маріуполь, мирні перемовини з рф припиняться.