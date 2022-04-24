В Офісі президента запропонували росії «три маріупольські кроки»

Новини

Радик голови Офісу президента Михайло Подоляк запропонував росії три «маріупольські кроки», щоб врятувати людей на «Азовсталі».

«Великдень-2022. Але просто зараз рф без зупинки атакує маріупольську «Азовсталь». Місце, де перебувають наші цивільні та військові, засипають важкими авіабомбами, обстрілюють артилерією та інтенсивно концентрують сили й техніку для штурму. Хто там віддав наказ «не штурмувати»? — запитав Подоляк.

Він запропонував росії подумати про залишки репутації. Ось три «маріупольські кроки» радника Офісу президента:

оголосити реальне Великоднє перемирʼя у Маріуполі;

негайно надати гумкоридор для цивільних;

погодитись на «спецраунд переговорів», щоб забрати або обміняти військових.

21 квітня путін начебто наказав російським військам не штурмувати маріупольський «Азовсталь».

22 квітня поблизу Маріуполя знайшли ще одну братську могилу, яка щотижня збільшується.

23 квітня на пресконференції в метро Володимир Зеленський вчергове наголосив, що в разі знищення росією українських військових, які захищають Маріуполь, мирні перемовини з рф припиняться.