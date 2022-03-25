Суд Італії звільнив українського режисера Лавренчука, якого затримали за запитом росії

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Італійський суд звільнив українського режисера Євгена Лавренчука, якого в Неаполі у грудні 2021 року затримали за запитом росії.

Про це повідомила омбудсман Людмила Денісова.

«Суд Неаполя виніс остаточне рішення про звільнення Євгена, визнавши звинувачення проти нього за сторони рф сфабрикованими, а мотиви переслідування — політичними», — заявила вона, додавши, що Лавренчука зняли з обліку Інтерполу.

Суд Неаполя поставив крапку в цьому процесі.

Людмила Денiсова

Людмила Денiсова