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Twitter / Олексій Резніков

До України прибули літаки з військовою допомогою від Польщі та Латвії. У них є військове спорядження, гранатомети та ПЗРК Stinger.

Про це у своєму Twitter написав міністр оборони Олексій Резніков.

«Шоломи та гранатомети прибули сьогодні в Україну з Польщі! Оборонна допомога Збройним Силам України! Дякуємо нашим друзям, партнерам та добрим сусідам за допомогу та підтримку!» — повідомив він.

Водночас від Латвії Україна отримала боєприпаси та інше оборонне спорядження. Також прибули і ПЗРК Stinger.