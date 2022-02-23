Рада проголосувала за виділення додаткових 26,5 мільярда гривень на безпеку й оборону
- Автор:
- Софія Телішевська
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Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images
Верховна Рада підтримала законопроєкт про виділення 26,5 мільярда гривень на безпеку й оборону.
Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні 23 лютого.
Фінансування розподілять таким чином:
- 16 мільярдів — Міністерству оборони;
- 6 мільярдів — Міністерству внутрішніх справ;
- 700 мільйонів — Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій (це субвенція на 500 мільйонів гривень Донецькій області на стійке водопостачання, 200 мільйонів — Луганській та Донецькій областям на усунення наслідків ескалації);
- 587 мільйонів — Головному управлінню розвідки;
- 3 мільярди — Міністерству фінансів на обслуговування державного боргу.
Законопроєкт передбачає видатки на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання. Депутати також ухвалили рішення, щоб спікер парламенту Руслан Стефанчук негайно підписав цей закон.
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