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Рада проголосувала за виділення додаткових 26,5 мільярда гривень на безпеку й оборону

Автор:
Софія Телішевська
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Pavlo Gonchar / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Верховна Рада підтримала законопроєкт про виділення 26,5 мільярда гривень на безпеку й оборону.

Відповідне рішення ухвалили на позачерговому засіданні 23 лютого.

Фінансування розподілять таким чином:

Законопроєкт передбачає видатки на розвиток, закупівлю, модернізацію та ремонт озброєння, військової техніки, засобів і обладнання. Депутати також ухвалили рішення, щоб спікер парламенту Руслан Стефанчук негайно підписав цей закон.