Уряд скасував «ковідні» вимоги при вʼїзді для українців
- Автор:
- Олег Панфілович
- Дата:
-
ВІктор Борисов / УНІАН
Кабінет міністрів скасував вимогу щодо обов’язкової самоізоляції та встановлення додатку «Вдома» або обсервації для українців, які повернулись з-за кордону і не мають документа про щеплення або негативний тест на COVID-19 чи довідки про одужання.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоровʼя.
Відповідні зміни уряд ухвалив 23 лютого. Тепер для перетину державного кордону громадяни України не зобов’язані мати «ковідні» документи: «жовтий» чи «зелений» COVID-сертифікат, документ про результати тесту на COVID-19 чи сертифікат про одужання від коронавірусу.
Крім того, уряд скасував заборону на перетин кордону для іноземців, які прибули з країн Південної Африки. Її запроваджували, щоб запобігти стрімкому поширенню нового штаму коронавірусу «Омікрон». Громадяни України, які перебували в цих країнах понад 7 днів, мали відбути обов’язкову самоізоляцію. Цю норму теж скасували.
- У жовтні минулого року Кабінет міністрів вніс зміни до порядку контролю самоізоляції осіб, які повернулися з-за кордону. Зокрема, вони змінили правила використання додатку «Вдома», дозволивши не робити селфі.