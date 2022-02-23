Хакери розпочали DDoS-атаку на державні сайти та банки України
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
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Хакери почали кібератаку на низку сайтів держорганів України й урядових вебресурсів. Атака розпочалася о 16:00.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Приблизно з 16:00 розпочалася чергова масова DDoS-атака на нашу державу. Маємо відповідні дані з низки банків, також спостерігаються проблеми із доступом до сайтів ВР (уже працює), КМУ та МЗС. Це пов’язано із перемиканням трафіку на іншого провайдера для мінімізації шкоди від атаки», — пояснив міністр.
Наразі немає доступу до сайтів Кабінету міністрів, Міністерства закордонних справ та Служби безпеки України.
«Портал і мобільний застосунок «Дія» успішно долають поточну атаку та продовжують працювати стабільно», — додав Федоров.
Водночас спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив про спроби зламати акаунти членів його сімʼї та заблокувати банківські картки.
- Уранці 15 лютого клієнти ПриватБанку отримали фейкові повідомлення про зупинку роботи банкоматів. У другій половині дня почалися перебої в роботі сайтів ПриватБанку й Ощадбанку: через атаку хакерів не працювали мобільні додатки банків, неможливо було розрахуватися карткою та переказати гроші. Також атак зазнали сайти Міністерства оборони та Збройних сил України. Роботу банківських сайтів відновили ввечері того ж дня.
- Кібератаки також зазнав портал «Дія». Поліція почала розслідування. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що атака хакерів 15 лютого була наймасштабнішою в історії України. Федоров нагадав, що атака йшла з Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану. Її вартість він оцінив у мільйони доларів, а метою назвав дестабілізацію ситуації.