Супутник Maxar зняв нову локацію військ Росії біля України

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Супутник компанії Maxar Technologies зафіксував сотні військових російських машин, які стали біля кордону з Україною на аеродромі біля міста Мозир.

Про це пише Reuters.

Maxar Technologies

Знімок було зроблено 22 лютого. Техніка стоїть на аеродромі села Великий Боков — за 37 км від України. На фото видно намети, вантажівки та іншу військову техніку.