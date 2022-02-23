Державний секретар США та міністр закордонних справ Франції скасували заплановані зустрічі з очільником МЗС Росії
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Secretary Antony Blinken / Twitter
Державний секретар США Тоні Блінкен заявив, що скасував заплановану зустріч із очільником МЗС Росії Сергієм Лавровим. Перед цим аналогічний крок зробив міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан.
Про це Блінкен повідомив на пресконференції із очільником МЗС України Дмитром Кулебою.
Він наголосив, що зустрічі були можливі лише, якщо Росія не здійснить вторгнення в Україну.
«Тепер, коли ми бачимо, що вторгнення починається, і Росія ясно дала зрозуміти, що повністю відкидає дипломатію, немає сенсу проводити цю зустріч», — підкреслив Блінкен.
Він зазначив, що перед цим консультувався із союзниками, і всі вони погодилися, що зустріч проводити не варто.
Напередодні аналогічну заяву озвучив і міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він планував зустрітися із Лавровим 25 лютого.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території. Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли РФ санкції. Уся Європа, США, Канада, Австралія та багато інших країн не визнали «Л/ДНР».