Государственный секретарь США и министр иностранных дел Франции отменили запланированные встречи с главой МИД России

Государственный секретарь США Тони Блинкен заявил, что отменил запланированную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед этим аналогичный шаг сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Он подчеркнул, что встречи были возможны только, если Россия не совершит вторжение в Украину.

«Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию, нет смысла проводить эту встречу», — подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что перед этим консультировался с союзниками и все они согласились, что встречу проводить не стоит.

Накануне аналогичное заявление озвучил и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он планировал встретиться с Лавровым 25 февраля.