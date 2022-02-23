Государственный секретарь США и министр иностранных дел Франции отменили запланированные встречи с главой МИД России

Государственный секретарь США Тони Блинкен заявил, что отменил запланированную встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Перед этим аналогичный шаг сделал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.
Об этом Блинкен сообщил на пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
Он подчеркнул, что встречи были возможны только, если Россия не совершит вторжение в Украину.
«Теперь, когда мы видим, что вторжение начинается, и Россия ясно дала понять, что полностью отвергает дипломатию, нет смысла проводить эту встречу», — подчеркнул Блинкен.
Он отметил, что перед этим консультировался с союзниками и все они согласились, что встречу проводить не стоит.
Накануне аналогичное заявление озвучил и министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он планировал встретиться с Лавровым 25 февраля.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в пределах их нынешней территории. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали РФ санкции. Вся Европа, США, Канада, Австралия и многие другие страны не признали «Л/ДНР».