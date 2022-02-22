У «Слузі народу» розповіли деталі зустрічі Зеленського з очільниками парламентських фракцій: про що домовилися

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Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головами парламентських фракцій та груп. Також на зустрічі були представники всіх силових та оборонних відомств.

Про це на брифінгу розповів очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Він повідомив, що вже завтра, 23 лютого, нардепи голосуватимуть за зміни до оборонного бюджету та зміни до закупівель, які дозволять силовим відомствам оперативніше закуповувати все необхідне для власних потреб.

Також Арахамія розповів, що наразі в країні не планують вводити воєнний стан. Його введуть, якщо почнеться повноцінний наступ на підконтрольні Україні території. Водночас надзвичайний стан можуть запровадити у прикордонних українських областях.

Крім цього, Арахамія зазначив, що Рада голосуватиме за введення санкцій проти депутатів Держдуми Росії.