У «Слузі народу» розповіли деталі зустрічі Зеленського з очільниками парламентських фракцій: про що домовилися
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Facebook / Офіс президента
Президент Володимир Зеленський провів зустріч із головами парламентських фракцій та груп. Також на зустрічі були представники всіх силових та оборонних відомств.
Про це на брифінгу розповів очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.
Він повідомив, що вже завтра, 23 лютого, нардепи голосуватимуть за зміни до оборонного бюджету та зміни до закупівель, які дозволять силовим відомствам оперативніше закуповувати все необхідне для власних потреб.
Також Арахамія розповів, що наразі в країні не планують вводити воєнний стан. Його введуть, якщо почнеться повноцінний наступ на підконтрольні Україні території. Водночас надзвичайний стан можуть запровадити у прикордонних українських областях.
Крім цього, Арахамія зазначив, що Рада голосуватиме за введення санкцій проти депутатів Держдуми Росії.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія та інші країни не визнали «Л/ДНР».