В «Слуге народа» рассказали детали встречи Зеленского с главами парламентских фракций: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский провел встречу с главами парламентских фракций и групп. Также на встрече были представители всех силовых и оборонных ведомств.
Об этом на брифинге рассказал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
Он сообщил, что уже завтра, 23 февраля, нардепы будут голосовать за изменения в оборонный бюджет и изменения в закупки, которые позволят силовым ведомствам оперативнее закупать все необходимое для собственных нужд.
Также Арахамия рассказал, что в настоящее время в стране не планируют вводить военное положение. Оно будет введено, если начнется полноценное наступление на подконтрольные Украине территории. В то же время, чрезвычайное положение могут ввести в приграничных украинских областях.
Кроме того, Арахамия отметил, что Рада будет голосовать за введение санкций против депутатов Госдумы России.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в пределах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия и другие страны не признали «Л/ДНР».