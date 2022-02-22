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«Ми що тут, для мʼяса?» СБУ оприлюднила розмови бойовиків, які днями обстрілювали мирне населення

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Служба безпеки України 22 лютого оприлюднила розмови бойовиків так званих «ЛНР» і «ДНР». На записах чутно, як вони:

Бойовики також розповідають, що у них немає ані їжі, ані води, руки вони миють у дощовій воді.

«Ніхто нічого не знає, взагалі патронів не видали, не годують другу добу. Тормозок ледве-ледве тягнемо. Вам усе видадуть... Ми що тут, для мʼяса? «Батьківщина сказала — треба». Яка нах*й батьківщина? Я вже не можу. Ми в ах*ї. Зроблять із нас м ʼясо, ось і все. Та нах*я ви нас сюди відправили?!» — каже один із фігурантів записів.