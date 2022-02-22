МЗС: Відносини України з Росією опустилися нижче дна, тому їх розрив є своєчасним і продуманим

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Марієнко Андрій / УНІАН

Міністерство закордонних справ внесло на розгляд президента Володимира Зеленського пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Росією. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає це рішення своєчасним і продуманим.

Про це він повідомив на брифінгу, який МЗС транслювало у Facebook.

«Сьогодні вночі я підписав подання на президента України з пропозицією розірвати дипломатичні відносини з Російською Федерацією. Я вважаю, і я завжди так вважав, що це потрібно було зробити ще у 2014 році. На жаль, тоді таке рішення не ухвалили. Але зараз ми проаналізували всі можливі наслідки та сценарії розвитку подій у разі ухвалення такого рішення і дійшли висновку, що таке рішення є своєчасним, продуманим і відповідає інтересам України», — пояснив Кулеба.

За його словами, тільки-но президент ухвалить це рішення, тоді МЗС вийде з офіційною позицією, яка означатиме розрив відносин. Також Кулеба нагадав, що тимчасовий повірений у справах України в Росії вже повертається в Україну.

За словами Кулеби, наразі відносини України та Росії опустилися нижче дна. У МЗС чекають на рішення президента.