Російська армія на Донбасі обстріляла село Новогнатівка і влучила у приватний будинок
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Pravda Gerashchenko / Telegram
На Донбасі російські військові обстріляли село Новогнатівка Донецької області. Снаряди влучили у приватний дім, пошкодили його дах і лінії електропостачання.
Про це вранці 22 лютого повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
Снаряди влучили у будинок на вулиці Молодіжна,3. У дворі обійстя — вісім вирв від імовірно снаряду 122 мм та міни 82 мм.
Штаб Операції обʼєднаних сил станом на 11:00 дав зведення про ситуацію на Донбасі: російська армія девʼять разів порушувала режим припинення вогню, сім з яких — із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї. Обстрілювали вони Щастя, Гнутове, Широкіне, двічі Красногорівку, Марʼїнку, Водяне та Любачеве.
- 21 лютого Росія визнала незалежність «Л/ДНР» і почала вводити регулярні війська на Донбас. Згодом у Держдумі Росії заявили, що планують визнати «Л/ДНР» у межах їхньої нинішньої території.
- Україна назвала це прямим порушенням міжнародного права й агресією. Рада Безпеки ООН засудила Росію і закликала вивести війська. США та Євросоюз пообіцяли санкції РФ. Уся Європа, США, Канада, Австралія не визнали «Л/ДНР».