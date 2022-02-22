Російська армія на Донбасі обстріляла село Новогнатівка і влучила у приватний будинок

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Pravda Gerashchenko / Telegram

На Донбасі російські військові обстріляли село Новогнатівка Донецької області. Снаряди влучили у приватний дім, пошкодили його дах і лінії електропостачання.

Про це вранці 22 лютого повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Снаряди влучили у будинок на вулиці Молодіжна,3. У дворі обійстя — вісім вирв від імовірно снаряду 122 мм та міни 82 мм.

Штаб Операції обʼєднаних сил станом на 11:00 дав зведення про ситуацію на Донбасі: російська армія девʼять разів порушувала режим припинення вогню, сім з яких — із застосуванням забороненої Мінськими домовленостями зброї. Обстрілювали вони Щастя, Гнутове, Широкіне, двічі Красногорівку, Марʼїнку, Водяне та Любачеве.