Российская армия на Донбассе обстреляла село Новогнатовка и попала в частный дом

На Донбассе российские военные обстреляли село Новогнатовка Донецкой области. Снаряды попали в частный дом, повредили его крышу и линии электроснабжения.

Об этом утром 22 февраля сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Снаряды попали в дом по улице Молодежная, 3. На придомовом участке — восемь воронок от снаряда 122 мм и мины 82 мм.