Авіакомпанія airBaltic тимчасово призупиняє нічні польоти в Україну

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Латвійська авіакомпанія airBaltic призупиняє до кінця лютого нічні польоти в Україну та з України. Денні рейси з Києва як до Риги, так і до Вільнюсу будуть виконуватися.

Про це повідомляє Delfi.

Рішення ухвалили на тлі загрози війни з Росією. Компанія скасувала пʼять нічних рейсів між Києвом і Ригою та два рейси між Одесою та Ригою.

«Безпека наших пасажирів і співробітників є головним пріоритетом airBaltic. airBaltic перед кожним рейсом оцінює поточну ситуацію і дотримується рекомендацій офіційної влади. airBaltic є гнучкою авіакомпанією і готова коригувати свій графік польотів за необхідності», — заявили в компанії.

Цього тижня між Києвом та Ригою рейси будуть щодня, між Києвом та Вільнюсом — два рейси.