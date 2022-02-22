«Причин для вашої безсонної ночі немає». Володимир Зеленський звернувся до українців на тлі рішення Росії

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Президент України Володимир Зеленський вночі 22 лютого звернувся до українців на тлі рішення Росії про визнання «незалежними» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР».

«Причин для вашої безсонної ночі немає. Останні дії РФ — це порушення суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. Уся відповідальність за наслідки у зв’язку зі згаданими рішеннями покладається на Росію. Визнання незалежності окупованої території Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у рамках «нормандії». Це підриває мирні зусилля та руйнує переговорні формати. Незабаром Росія легалізує свої війська, які фактично були на Донбасі з 2014 року», — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна скликає засідання Радбезу ООН та ОБСЄ, вже провела засідання Ради нацбезпеки і оборони, а також ініціює екстренне скликання саміту «нормандської четвірки».

«Ми добре розрізняємо провокації та наступ агресора. Тільки-но побачимо зміну ситуації, зростання ризиків — ви будете про все знати. Зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Ми вірні мирному та дипломатичному шляху. Ми на своїй землі, нічого та нікого не боїмось», — додав український президент.