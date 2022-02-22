Президент США Джо Байден запровадив санкції проти «ЛНР» та «ДНР» і заборонив туди інвестувати
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Prachatai / Flickr
Президент США Джо Байден запровадив санкції через рішення Росії визнати «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР». Відповідне рішення оприлюднив Білий дім 21 лютого.
Забороняються:
- інвестиції в «ЛНР» та «ДНР»;
- імпорт у США будь-яких товарів, послуг, технологій звідти;
- експорт, продаж або постачання із США туди товарів, послуг або технологій;
Також санкції передбачають блокування активів людей і компаній, які вели там економічну діяльність або співпрацювали з ватажками бойовиків — Міністерство фінансів США затвердить перелік.
Джо Байден зазначив, що визнання Росією «ЛНР» та «ДНР» суперечить її зобовʼязанням за Мінськими угодами та створює додаткову загрозу миру територіальної цілісності України — і тим самим є незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США.
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін ухвалив рішення про визнання самопроголошених утворень «ЛНР» та «ДНР» і підписав відповідні укази. У них Путін доручив ввести війська на окупований Донбас для «підтримки миру». Голова Європейської ради Шарль Мішель, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель назвали рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права. В Євросоюзі наголосили, що відповідь обов’язково буде.
- Росія уточнила, що визнає «ЛНР» та «ДНР» у межах, які зараз фактично встановлені, тобто РФ не претендує на всю Донецьку та Луганську області.