Президент США Джо Байден запровадив санкції проти «ЛНР» та «ДНР» і заборонив туди інвестувати

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Prachatai / Flickr

Президент США Джо Байден запровадив санкції через рішення Росії визнати «незалежність» псевдореспублік «ЛНР» та «ДНР». Відповідне рішення оприлюднив Білий дім 21 лютого.

Забороняються:

інвестиції в «ЛНР» та «ДНР»;

імпорт у США будь-яких товарів, послуг, технологій звідти;

експорт, продаж або постачання із США туди товарів, послуг або технологій;

Також санкції передбачають блокування активів людей і компаній, які вели там економічну діяльність або співпрацювали з ватажками бойовиків — Міністерство фінансів США затвердить перелік.

Джо Байден зазначив, що визнання Росією «ЛНР» та «ДНР» суперечить її зобовʼязанням за Мінськими угодами та створює додаткову загрозу миру територіальної цілісності України — і тим самим є незвичайною та надзвичайною загрозою національній безпеці та зовнішній політиці США.