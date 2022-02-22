Росія планує укласти з «Л/ДНР» такі самі «договори про дружбу», як і з Абхазією та Південною Осетією. У них змінили лише назви «республік»

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Stanislav Krasilnikov \ TASS via Getty Images

Державна дума Росії планує 22 лютого ратифікувати так звані «договори про дружбу» з «ЛНР» та «ДНР». Вони повністю копіюють такі самі документи, які РФ у 2008 році уклала з так званими «республікою Абхазія» та «республікою Південна Осетія».

З проєктами документів можна ознайомитися на сайті Держдуми. Водночас «договори» з Абхазією та Південною Осетією оприлюднені на сайті Кремля.

Усі ці «документи» складаються з 31 статті і укладаються на 10 років. Вони передбачають співпрацю у майже всіх сферах, а також дозволяють наявність двох громадянств — російського та місцевої «республіки». Також вони закріплюють, що на території «республік» ходить лише російський рубль.

Що стосується військової частини, то «республіки» дають право Росії будувати, використовувати та вдосконалювати військові бази на своїй території.

Фактично у всіх цих договорах змінені лише назви «республік».