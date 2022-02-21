Міхеіл Саакашвілі оголосив нове безстрокове голодування
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- Костя Андрейковець
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Палінчак Михайло / УНІАН
Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування через погане лікування у вʼязниці.
Про це він заявив на суді, передає «Радіо Свобода».
«З сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим поводиться зі мною і з нашим народом», — заявив Саакашвілі, додавши, що здоровʼя для нього другорядне питання, незважаючи на те, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків.
- Перше своє голодування після повернення до Грузії Саакашвілі оголосив 1 жовтня 2021 року, після того як був відправлений до вʼязниці. Припинив він її 20 листопада, після чого проходив курс лікування у військовому шпиталі. 31 січня Саакашвілі повернули до вʼязниці міста Руставі.
- У Грузії політик заочно засуджений у справах про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані (3 роки позбавлення волі) і побиття депутата Валерія Гелашвілі (6 років). Також він фігурує у справі про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року і про погром телекомпанії «Імеді».