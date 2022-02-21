Міхеіл Саакашвілі оголосив нове безстрокове голодування

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Палінчак Михайло / УНІАН

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі знову оголосив безстрокове голодування через погане лікування у вʼязниці.

Про це він заявив на суді, передає «Радіо Свобода».

«З сьогоднішнього дня я оголошую безстрокове голодування. Це моя реакція на те, як режим поводиться зі мною і з нашим народом», — заявив Саакашвілі, додавши, що здоровʼя для нього другорядне питання, незважаючи на те, що повторне голодування може призвести до непоправних наслідків.