Михеил Саакашвили объявил новую бессрочную голодовку

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили вновь объявил бессрочную голодовку из-за плохого лечения в тюрьме.

Об этом он заявил на суде, передает «Радио Свобода».

«С сегодняшнего дня я объявляю бессрочную голодовку. Это моя реакция на то, как режим обращается со мной и с нашим народом», — заявил Саакашвили, добавив, что здоровье для него второстепенный вопрос, несмотря на то, что повторная голодовка может привести к непоправимым последствиям.