Путін скликає у понеділок позачергове засідання Ради безпеки Росії

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Omer Messinger / Stringer

Президент Росії Володимир Путін скликав на понеділок, 21 лютого, засідання Ради безпеки Росії.

Про це пише російський «Коммерсантъ».

«Президент Путін збере засідання Ради безпеки Росії. Це широка Рада безпеки»,— сказав прессекретар Путіна Дмитро Пєсков. Він наголосив, що це нерегулярне засідання. Тему засідання Пєсков пообіцяв повідомити пізніше.

Сьогодні у Путіна також заплановано кілька міжнародних телефонних розмов, одна з них — вночі із президентом Франції Емманюелем Макроном.