Путін і Байден згодні на участь у саміті з безпеки. Його запропонував Макрон

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Президенти США і Росії погодилися взяти участь у саміті з «безпеки і стабільності в Європі», який їм запропонував президент Франції Емманюель Макрон.

Про це повідомляють Єлисейський палац і Білий дім.

Центральною темою саміту буде Україна — ситуація на Донбасі та загроза вторгнення військ РФ. Вказано, що президенти Джо Байден і Володимир Путін «прийняли принцип саміту», але він відбудеться лише в тому випадку, якщо Росія не вторгнеться в Україну.

Підготувати саміт мають державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі 24 лютого.