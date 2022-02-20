У Держдепі США відреагували на продовження «навчань» у Білорусі. РФ іде за сценарієм вторгнення в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що раніше озвучений сценарій про те, що Росія націлена на вторгнення в Україну, отримав підтвердження. Так він відреагував на те, що РФ і Білорусь вирішили продовжити «перевірку сил реагування».
Про це повідомляє CNN.
За його словами, Росія й далі намагається створити серію провокацій для виправдання агресії — це підтверджує відтермінування закінчення нібито навчань у Білорусі на невизначений термін. На це вказує і загострення на Донбасі та потік фейків про обстріли й нібито підготовку ЗСУ до «наступу» на «ДНР» і «ЛНР».
Блінкен зазначив, що РФ продовжує нарощувати війська навколо України, зокрема в Білорусі, і збільшила контингент до понад 150 тисяч військових.
Центр стратегічних і міжнародних досліджень опублікував карту і вказав, що біля кордонів України перебувають близько 190 тисяч військових, з урахуванням 50 тисяч солдатів Білорусі.
За словами держсекретаря, США вважають, що Володимир Путін ухвалив рішення піти війною, але американська сторона до останнього використовуватиме «кожну можливість і кожну хвилину» для дипломатичного стримування РФ.
Цього тижня Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим «за умови, що Росія не вторгнеться в Україну».
- Сьогодні, 20 лютого, у Білорусі завершилися військові навчання з військами Росії «Союзна рішучість — 2022». Хренін оголосив, що сторони вирішили «продовжити перевірку сил реагування». Це означає, що війська РФ залишаються в Білорусі, хоча раніше голова МЗС Білорусі обіцяв повне виведення сил РФ після 20 лютого.
- Загроза вторгнення військ РФ із Білорусі зберігається. Це підтверджує низка супутникових знімків і заява голови Міноборони Білорусі про створення спільного з Росією угруповання військ.