У Держдепі США відреагували на продовження «навчань» у Білорусі. РФ іде за сценарієм вторгнення в Україну

Новини

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що раніше озвучений сценарій про те, що Росія націлена на вторгнення в Україну, отримав підтвердження. Так він відреагував на те, що РФ і Білорусь вирішили продовжити «перевірку сил реагування».

Про це повідомляє CNN.

За його словами, Росія й далі намагається створити серію провокацій для виправдання агресії — це підтверджує відтермінування закінчення нібито навчань у Білорусі на невизначений термін. На це вказує і загострення на Донбасі та потік фейків про обстріли й нібито підготовку ЗСУ до «наступу» на «ДНР» і «ЛНР».

Блінкен зазначив, що РФ продовжує нарощувати війська навколо України, зокрема в Білорусі, і збільшила контингент до понад 150 тисяч військових.

Центр стратегічних і міжнародних досліджень опублікував карту і вказав, що біля кордонів України перебувають близько 190 тисяч військових, з урахуванням 50 тисяч солдатів Білорусі.

За словами держсекретаря, США вважають, що Володимир Путін ухвалив рішення піти війною, але американська сторона до останнього використовуватиме «кожну можливість і кожну хвилину» для дипломатичного стримування РФ.

Цього тижня Блінкен планує зустрітися з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим «за умови, що Росія не вторгнеться в Україну».