У ЗСУ повідомили про чергові можливі провокації: бойовики хочуть відзняти фейки про безпілотники
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Defence Images / Flickr
У Збройних силах України попередили, що бойовики готують чергові можливі провокації. Вони планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників.
Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» у своєму Facebook.
«За даними розвідки, головний спеціаліст «Міністерства інформації» так званої «ДНР» Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що метою таких дій є «демонізація» українських військових та виправдання своїх злочинів. Тому найближчим часом на підконтрольних бойовикам медіа можуть з’являтися постановочні репортажі про «міфічні українські ДРГ та безпілотники».
Тому у ЗСУ наголосили, що до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз та інших окупованих населених пунктів не мають жодного відношення, тому що українські військові не відкривають вогонь, якщо є загроза цивільним.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна. За добу поранення отримали щонайменше четверо людей, зокрема українські військові. Загалом бойовики здійснили 60 обстрілів.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей російські кадрові військові та спецслужби готують теракти, жертвами яких мають стати мирні жителі. Таким чином Росія хоче звинуватити Україну в наступі та ввести свої регулярні війська під виглядом «миротворців».
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.