У ЗСУ повідомили про чергові можливі провокації: бойовики хочуть відзняти фейки про безпілотники

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У Збройних силах України попередили, що бойовики готують чергові можливі провокації. Вони планують відзняти фейки про нібито обстріл цивільних із безпілотників.

Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Схід» у своєму Facebook.

«За даними розвідки, головний спеціаліст «Міністерства інформації» так званої «ДНР» Гриценко Олександр Вікторович особисто поставив завдання знімальним групам пропагандистів відзняти наслідки обстрілів, нібито здійснених українськими силами. Він дав чіткі вказівки стосовно того, щоб місцеві жителі коментуючи обстріли говорили, що вони чули звуки безпілотника. Тобто звинувачували українських військовослужбовців у тому, що вони скидають вибухові пристрої на домівки цивільного населення за допомогою безпілотних літальних апаратів», — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що метою таких дій є «демонізація» українських військових та виправдання своїх злочинів. Тому найближчим часом на підконтрольних бойовикам медіа можуть з’являтися постановочні репортажі про «міфічні українські ДРГ та безпілотники».

Тому у ЗСУ наголосили, що до обстрілів Докучаєвська, Стили, Старомихайлівки, Саханки, Ленінського, Пікуз та інших окупованих населених пунктів не мають жодного відношення, тому що українські військові не відкривають вогонь, якщо є загроза цивільним.