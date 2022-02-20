США і Британія введуть додаткові санкції проти РФ у разі вторгнення в Україну. Вони стосуються доступу до доларів і фунтів

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія і США введуть додаткові санкції проти Росії, якщо вона розпочне масштабне вторгнення в Україну. Він не розкрив їхні деталі, але зазначив, що вони включають заборону для російських компаній на розрахунки у фунтах стерлінгів і доларах.

Про це Джонсон заявив в інтервʼю ВВС.

Премʼєр акцентував увагу на тому, що Росія планує «найбільшу війну в Європі з 1945 року», і сьогодні світ має максимально показати Володимиру Путіну руйнівні наслідки агресії. Джонсон зазначив, що вищезазначені додаткові санкції завдадуть дуже сильного удару по РФ.