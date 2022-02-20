У Пекіні розпочалася церемонія закриття зимової Олімпіади (трансляція)
- Автор:
- Костя Андрейковець
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У Китаї на Пекінському національному стадіоні «Пташине гніздо» стартувала церемонія закриття зимових Олімпійських ігор, які розпочалися 4 лютого.
Традиційно під час церемонії почесним колом пройдуть переможці та учасники ігор, а також відбудеться парад прапороносців. Від України з прапором йтиме біатлоністка Олена Білосюк.
Церемонія завершиться передачею естафети мерам італійських міст Мілана і Кортіна-дʼАмпеццо, які прийматимуть зимову Олімпіаду у 2026 році, гасінням олімпійського вогню та феєрверком.
- Україна на цих іграх здобула лише одну медаль (срібло Олександра Абраменка у фрістайлі) і посіла 25 місце у медальному заліку.
- Переможницею Олімпіади у Пекіні стала збірна Норвегії. Вона здобула 37 медалей, з яких 16 золотих. На другому місці — Німеччина (27 медалей, 12 золотих), а на третьому — Китай (15 медалей, 9 золотих). Також до першої п’ятірки увійшли США (25 медалей, 8 золотих) і Швеція (18 медалей, 8 золотих).
- Попереду зимові Паралімпійські ігри у Пекіні. Вони проходитимуть з 4 по 13 березня.