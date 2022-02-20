В Україні виявили понад 17 тисяч нових заражених коронавірусом. Вакцинувались — 29 тисяч

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В Україні за добу 19 лютого коронавірусом заразилися понад 17 тисяч людей. Серед них 1 473 дитини та 142 медики.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

До лікарень через коронавірус потрапили 3 172 хворих, а 152 людини померли від ускладнень. Водночас 11 963 українці успішно одужали від хвороби.

Найбільше нових випадків зафіксували в Києві (2 126) та Харківській області (1 398).

Також за добу від коронавірусу вакцинувалися 29 тисяч людей. Першу дозу отримали 8 тисяч, другу дозу — 13 тисяч, а бустерну — ще 8 тисяч.