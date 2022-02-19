Від початку загострення ситуації на Донбасі бойовики 248 разів обстріляли прифронтові села

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Степанов Анатолій / УНІАН

Російські бойовики на Донбасі 122 рази відкривали вогонь по населених пунктах уздовж лінії розмежування. Стільки обстрілів зафіксували від початку доби 19 лютого і до 22:00.

Дані наводить прес-центр ООС.

Окупанти відкривали вогонь з артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння танків та великокаліберних кулеметів. Також бойовики тричі запускали безпілотник «Орлан-10».

Артилерійські обстріли противник веде з населених пунктів, щоб змусити підрозділи Збройних сил України відкривати вогонь у відповідь. Це роблять для того, аби звинуватити українських захисників в обстрілах мирних мешканців.

«Об’єднані сили не відкривають вогонь по об’єктах цивільної інфраструктури та дотримуються норм Міжнародного гуманітарного права», — наголошують в ООС.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення, несумісні з життям. Четверо військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості.

Від початку загострення ситуації [17 лютого] бойовики 248 разів обстріляли прифронтові села, здебільшого використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.