Посольство США: Світ єдиний у своєму засудженні цинічних і очевидних усім провокацій Росії
- Автор:
- Софія Телішевська
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Nik Shuliahin / Unsplash
Сполучені Штати Америки засуджують цинічні провокації з боку Росії, які вона організовує на Донбасі та поблизу українського кордону.
Про це інформує посольство США в Україні.
«Як і передбачалося, Росія зараз поширює насильницькі дії на території, які вона контролює, і намагається обвинуватити в цьому Україну. Світ єдиний у засудженні цинічних та очевидних для всіх провокацій Росії», — ідеться у повідомленні.
«Ми всі знаємо, хто агресор, — Росія», — наголошує посольство.
- 19 лютого у Донецьк прибули бойовики «Приватної військової компанії Вагнера». За даними розвідки, «вагнерівці» мають здійснити кілька терактів у місті — підірвати житлові будинки. До цього бойовики обстріляли дитячий садок у Станиці Луганській та власні позиції під Маріуполем. Також РФ заявила, що два українські снаряди впали на території Росії у Ростовській області. Україна відкинула усі звинувачення на назвала їх провокацією.