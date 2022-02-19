Посольство США: Світ єдиний у своєму засудженні цинічних і очевидних усім провокацій Росії

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Nik Shuliahin / Unsplash

Сполучені Штати Америки засуджують цинічні провокації з боку Росії, які вона організовує на Донбасі та поблизу українського кордону.

Про це інформує посольство США в Україні.

«Як і передбачалося, Росія зараз поширює насильницькі дії на території, які вона контролює, і намагається обвинуватити в цьому Україну. Світ єдиний у засудженні цинічних та очевидних для всіх провокацій Росії», — ідеться у повідомленні.

«Ми всі знаємо, хто агресор, — Росія», — наголошує посольство.